Скрипаль обругала британского посла после его заявления





Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория раскритиковала заявление британского посла в России Лори Бристоу. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» он поведал о судьбе Скрипаля и его дочери Юлии. По словам дипломата, оба живы и отказываются выходить на связь с российским посольством и журналистами. «Это его выбор. Они свободные люди. И наша задача — защитить их», — сказал Бристоу.

Виктория Скрипаль заявила, что не верит ни одному слову британского диппредставителя. «А в письменном виде Скрипали не могут написать отказ?», - задалась она вопросом. Виктория предложила дяде публично высказать претензии в адрес России, если он винит свою бывшую страну в том, что произошло с ним и его дочерью. Она напомнила, что о Скрипалях нет никаких вестей с конца июня. Родственникам с тех пор они больше не звонили.

Племянница Скрипаля также укоряет его за то, что он оставил практически лежачую мать, за которой вынуждена ухаживать она, отмечает Утро.ру. Ранее британская полиция признала, что у неё нет доказательств причастности к отравлению Скрипаля с дочерью в Солсбери российских властей.

