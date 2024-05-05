Захарова: Россия продолжит дипломатически воздействовать на Прибалтику

На враждебные действия со стороны стран Прибалтики Россия будет реагировать асимметричными мерами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

Она подчеркнула, что реакция в первую очередь будет направлена на экономическую и транзитную сферы.

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Официальный представитель МИД напомнила, что принятые ответные шаги, в том числе переориентация грузопотоков на северо-западные порты РФ, отрицательно повлияли на экономику стран Прибалтики. В то же время она подчеркнула, что разрыв дипломатических отношений этих государств с Россией крайне нежелателен, так как там проживает много русскоязычного населения.

Ранее Мария Захарова осудила Польшу за желание выдавать Киеву мужчин призывного возраста.

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ФОТО: РИА Новости
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