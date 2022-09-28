Захарова: Россия планирует созвать заседание СБ ООН по ситуации на «Северном потоке»

Россия планирует созвать заседание СБ ООН из-за провокаций в отношении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно, что на газопроводе «Северный поток-2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла быть совершена диверсия. Потенциальная утечка газа произошла у берегов датского острова Борнхольм в Балтийском море.

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Обе нитки газопровода «Северный поток-1» могут навсегда стать непригодными для использования, опасаются в Германии. По данным издания Tagesspiegel, такую информацию предоставили в правительство службы безопасности этой страны.

Говорить об остановке «Северного потока – 1» навсегда рано, но потребуется ряд серьезных политических и коммерческих решений для устранения проблемы, заявил ранее замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совбез ООНСеверный Поток-2
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