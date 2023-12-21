Захарова: Россия ответит на захват «Дома Москвы» в Риге

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что захват культурно-делового центра «Дом Москвы» в Риге является «актом государственного бандитизма», сообщает пресс-служба российского дипведомства.

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В сообщении говорится, что 21 декабря представители спецслужб Латвии ворвались в здание центра, а у его сотрудников отобрали средства связи. Также латвийские силовики проводят допросы, опись имущества и компьютерной техники.

По словам Захаровой, Россия в итоге ответит на захват «Дома Москвы».

«Необходимые выводы будут нами сделаны. Ответные шаги последуют», — заключила она.

Ранее в столице Польши Варшаве местные власти в сопровождении полиции выломали дверь и ворвались в школу при российском посольстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:Мария ЗахароваМИД РФРоссияРигаЛатвия

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