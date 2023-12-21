Захарова: Россия ответит на захват «Дома Москвы» в Риге

В сообщении говорится, что 21 декабря представители спецслужб Латвии ворвались в здание центра, а у его сотрудников отобрали средства связи. Также латвийские силовики проводят допросы, опись имущества и компьютерной техники.

По словам Захаровой, Россия в итоге ответит на захват «Дома Москвы».

«Необходимые выводы будут нами сделаны. Ответные шаги последуют», — заключила она.

Ранее в столице Польши Варшаве местные власти в сопровождении полиции выломали дверь и ворвались в школу при российском посольстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».