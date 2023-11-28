В Финляндии выкупят здание бывшего генконсульства России
Власти финского города Турку намерены выкупить здание бывшего генерального консульства России, сообщает государственная телерадиокомпания Yle.
По её информации, была достигнута договорённость с нынешним владельцем — госкомпанией Senaatti-kiinteisto. Сумма сделки составит 1,6 млн евро.
В Yle добавили, что, вероятнее всего, здание будет снесено, после чего на его месте возведут новое.
Ранее финская полиция устроила внезапную проверку в здании бывшего генконсульства России в Турку, с целью проконтролировать, чтобы в здании не осталось вещей российских дипломатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru