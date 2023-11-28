В Финляндии выкупят здание бывшего генконсульства России

По её информации, была достигнута договорённость с нынешним владельцем — госкомпанией Senaatti-kiinteisto. Сумма сделки составит 1,6 млн евро.

В Yle добавили, что, вероятнее всего, здание будет снесено, после чего на его месте возведут новое.

Ранее финская полиция устроила внезапную проверку в здании бывшего генконсульства России в Турку, с целью проконтролировать, чтобы в здании не осталось вещей российских дипломатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

