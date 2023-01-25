Клишас допустил зеркальный ответ на конфискацию российских активов за рубежом
Россия может предпринять ответные меры в случае изъятия своей госсобственности за границей, в частности запустить конфискацию иностранных активов, но только для юридических лиц. Об этом сообщил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас в разговоре с РБК.
По его словам, имущество частных лиц не подлежит конфискации, если они не совершили уголовного преступления и если какое-либо из их имущества не подпадает под требования, содержащиеся в Уголовном кодексе. Сенатор отметил, что возможен любой ответ, вплоть до конфискации собственности иностранных государств.
Ранее сообщалось, что эстонские власти намерены самостоятельно создать механизм передачи Украине замороженных финансовых активов России на восстановление страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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