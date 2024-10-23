Захарова: Россия никогда не будет обсуждать вступление Украины в НАТО

По её словам, именно желание Украины вступить в Североталантический альянс стало одной из причин проведения специальной военной операции ВС РФ.

«Приглашение Киева в НАТО не может быть предметом переговоров с Россией ни сейчас, ни в будущем», - заключила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственной альтернативой вступлению Украины в НАТО может стать обладание ядерным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

