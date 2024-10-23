Захарова: Россия никогда не будет обсуждать вступление Украины в НАТО
Россия никогда не будет обсуждать вступление Украины в НАТО. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
По её словам, именно желание Украины вступить в Североталантический альянс стало одной из причин проведения специальной военной операции ВС РФ.
«Приглашение Киева в НАТО не может быть предметом переговоров с Россией ни сейчас, ни в будущем», - заключила она.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственной альтернативой вступлению Украины в НАТО может стать обладание ядерным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru