СМИ: Байден может пригласить Украину в НАТО в случае победы Харрис

Для продвижения этой инициативы американский лидер сможет использовать свой переходный период — после выборов в начале ноября до инаугурации в январе. У Вашингтона не осталось принципиальных возражений против приглашения Киева в НАТО, однако этот вопрос вызывает большие разногласия среди остальных союзников Украины на Западе.

Ранее президент Украина Владимир Зеленский посетовал на нежелание ФРГ пригласить Украину в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

