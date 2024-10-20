СМИ: Байден может пригласить Украину в НАТО в случае победы Харрис

Президент США Джо Байден может инициировать вступление Украины в Североатлантический альянс в случае победы кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на выборах главы государства, сообщает Le Monde.

МИД: Вступление Киева в НАТО исключит дипломатическое урегулирование конфликта

Для продвижения этой инициативы американский лидер сможет использовать свой переходный период — после выборов в начале ноября до инаугурации в январе. У Вашингтона не осталось принципиальных возражений против приглашения Киева в НАТО, однако этот вопрос вызывает большие разногласия среди остальных союзников Украины на Западе.

Ранее президент Украина Владимир Зеленский посетовал на нежелание ФРГ пригласить Украину в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:НАТОУкраинаВыборы Президента СШАСШАДжо Байден

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