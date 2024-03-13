Захарова: Россия не поедет на конференцию по Украине в Швейцарии

Конференция по Украине в Швейцарии станет продолжением встреч в «копенгагенском формате». Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Украина пригласила для участия в «мирном саммите» в Швейцарии Си Цзиньпина

По её словам, подобные саммиты себя дискредитировали и зашли в тупик, и Россия не намерена принимать в них участие.

«Россия не намерена принимать участие в такой конференции, даже если будет приглашена официально», - заключила она.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что Россия вряд ли будет участвовать в «мирной конференции» по Украине, однако Берн поддерживает связи с Москвой и ищет контакт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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