Захарова: Россия не поедет на конференцию по Украине в Швейцарии

По её словам, подобные саммиты себя дискредитировали и зашли в тупик, и Россия не намерена принимать в них участие.

«Россия не намерена принимать участие в такой конференции, даже если будет приглашена официально», - заключила она.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что Россия вряд ли будет участвовать в «мирной конференции» по Украине, однако Берн поддерживает связи с Москвой и ищет контакт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».