Захарова: Россия и Израиль находят понимание во многих сферах
Несмотря на разность мнений по ситуации вокруг Украины, Россия и Израиль успешно взаимодействуют по целому ряду вопросов. Об этом заявила глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.
По её словам, две страны также ведут конструктивной диалог по разрешению украинского кризиса.
Дипломат рассказала, что российская сторона зачастую, высказывая свои озабоченности, находит понимание у израильских партнеров.
Ранее, как сообщала НСН, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в отношениях с президентом России Владимиром Путиным найден компромисс, который удовлетворяет обе стороны.
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