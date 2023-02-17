Захарова: Россия и Израиль находят понимание во многих сферах

Несмотря на разность мнений по ситуации вокруг Украины, Россия и Израиль успешно взаимодействуют по целому ряду вопросов. Об этом заявила глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По её словам, две страны также ведут конструктивной диалог по разрешению украинского кризиса.