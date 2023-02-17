Захарова: Россия и Израиль находят понимание во многих сферах

Несмотря на разность мнений по ситуации вокруг Украины, Россия и Израиль успешно взаимодействуют по целому ряду вопросов. Об этом заявила глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По её словам, две страны также ведут конструктивной диалог по разрешению украинского кризиса.

Нетаньяху заявил о готовности стать посредником в украинском конфликте

Дипломат рассказала, что российская сторона зачастую, высказывая свои озабоченности, находит понимание у израильских партнеров.

Ранее, как сообщала НСН, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в отношениях с президентом России Владимиром Путиным найден компромисс, который удовлетворяет обе стороны.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:УкраинаИзраильРоссияМария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры