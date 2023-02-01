Нетаньяху заявил о готовности стать посредником в украинском конфликте
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил готовность рассмотреть роль посредника в конфликте на Украине. Об этом политик заявил в интервью телеканалу СNN.
Нетаньяху отметил, что мог бы стать посредником, если его попросят об этом обе стороны конфликта, а также США, пишет RT.
«Если меня попросят все заинтересованные стороны, я, конечно, рассмотрю это [предложение]», — подчеркнул политик.
При этом премьер Израиля отметил, что для этого нужны «подходящий момент и обстоятельства».
Кроме того, Нетаньяху рассказал, что на ранних стадиях украинского кризиса получал предложение выступить посредником, запрос был неофициальным. Политик не уточнил, кто выступал с такой инициативой.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность стать посредником в возможных мирных переговорах Москвы и Киева, напоминает Ura.ru.
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