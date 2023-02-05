Нетаньяху: В отношениях с Путиным найден компромисс

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в отношениях с президентом России Владимиром Путиным найден компромисс, который удовлетворяет обе стороны, сообщает телеканал LCI.

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По словам премьера, компромисс «служит интересам Израиля и не нарушает национальные интересы России». Нетаньяху, отметил, что Москва и Иерусалим решили действовать «каждый на своей стороне».

Израиль не передаст Украине системы ПВО «Железный купол», они не предназначены для борьбы с баллистическими ракетами, заявил востоковед Евгений Сатановский в эфире НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Владимир ПутинИзраильНетаньяху
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