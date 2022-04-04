Россия и Индия намерены расширить использование нацвалют во взаиморасчетах
Россия и Индия намерены расширять взаиморасчеты в национальных валютах, сейчас обеим сторонам нужно уделить внимание вопросу заключения соглашения о взаимной защите инвестиций. Об этом заявил посол РФ в Индии Денис Алипов.
По его словам, торговля в нацвалютах и ее расширение в ближайшем будущем вполне возможна.
«У нас уже существует, работает механизм рублево-рупийный... сейчас эти вопросы активно обсуждаются и прорабатываются», - приводит РИА Новости слова Алипова.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в ближайшем будущем рубль будет укрепляться из-за резкого падения импорта и высоких экспортных цен.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+15 291 / сут.
Умерли
370 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,0 млн+32 850 / сут.
- СМИ: российский миллиардер Михаил Прохоров получил израильское гражданство
- Литва решила закрыть консульство РФ в Клайпеде и выслать российского посла
- В центре Москвы горит кафе
- Daily Mail: Цены на продукты в Британии выросли почти на треть из-за подорожания топлива
- Россия снимет ограничения на пересечение сухопутной границы с Китаем
- Мизулина пожаловалась в Генпрокуратуру на «циничные фейки» в «Википедии»
- Зеленский посетил Бучу
- Мишустин заявил о работе над полным упрощением ввоза в РФ иностранных лекарств
- Россия объявила о возобновлении авиасообщения с 52 странами
- СМИ: судно с людьми перевернулось на реке Волга в Самаре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru