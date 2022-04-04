Россия и Индия намерены расширить использование нацвалют во взаиморасчетах

По его словам, торговля в нацвалютах и ее расширение в ближайшем будущем вполне возможна.

«У нас уже существует, работает механизм рублево-рупийный... сейчас эти вопросы активно обсуждаются и прорабатываются», - приводит РИА Новости слова Алипова.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в ближайшем будущем рубль будет укрепляться из-за резкого падения импорта и высоких экспортных цен.

