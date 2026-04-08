Лавров анонсировал открытие четырех посольств России в странах Африки

Четыре посольства России будут открыты в Африке. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Как напомнил глава МИД, на Африканском континенте уже действует 45 российских посольств.

«Еще четыре откроются в ближайшее время», - рассказал Лавров.

Ранее директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко сообщала, что Москва работает над началом деятельности посольств в Гамбии, Либерии, Того и на Коморских Островах.

