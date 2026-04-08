Лавров анонсировал открытие четырех посольств России в странах Африки
8 апреля 202611:45
Четыре посольства России будут открыты в Африке. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.
Как напомнил глава МИД, на Африканском континенте уже действует 45 российских посольств.
«Еще четыре откроются в ближайшее время», - рассказал Лавров.
Ранее директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко сообщала, что Москва работает над началом деятельности посольств в Гамбии, Либерии, Того и на Коморских Островах.
