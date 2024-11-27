Захарова: Россия готова обменять 630 военных с Украиной
27 ноября 202416:23
Россия нацелена на скорейшее возвращение пленных домой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе брифинга она указала, что Москва заинтересована в конструктивном диалоге с Киевом по данному вопросу.
«Готовы уже сейчас провести обмен 630 военнослужащих и начать организационные мероприятия по подготовке последующих обменов», - заключила Захарова.
Ране Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Киев всегда готов к проведению обменов военнопленными, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru