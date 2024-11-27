Захарова: Россия готова обменять 630 военных с Украиной

Россия нацелена на скорейшее возвращение пленных домой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Москву прибыли 103 освобождённых из плена российских военных

В ходе брифинга она указала, что Москва заинтересована в конструктивном диалоге с Киевом по данному вопросу.

«Готовы уже сейчас провести обмен 630 военнослужащих и начать организационные мероприятия по подготовке последующих обменов», - заключила Захарова.

Ране Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Киев всегда готов к проведению обменов военнопленными, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:ПленныеОбменУкраинаРоссияМария Захарова

Горячие новости

Все новости

партнеры