Захарова: Россия готова обменять 630 военных с Украиной

В ходе брифинга она указала, что Москва заинтересована в конструктивном диалоге с Киевом по данному вопросу.

«Готовы уже сейчас провести обмен 630 военнослужащих и начать организационные мероприятия по подготовке последующих обменов», - заключила Захарова.

Ране Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Киев всегда готов к проведению обменов военнопленными, сообщает RT.

