В Москву прибыли 103 освобождённых из плена российских военных

Находившиеся в плену на Украине 103 военных ВС России, которые ранее были захвачены ВСУ в Курской области, прибыли в Москву, сообщает RT.

Зеленский заявил о новом обмене пленными между Россией и Украиной 49 на 49

Появились кадры с высадкой военных из самолёта и отправкой их к месту назначения, куда они доберутся на автобусах.

Военные будут проходить лечение и реабилитацию в учреждениях Минобороны РФ.

Ранее Москва и Киев обменялись военнопленными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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