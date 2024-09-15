В Москву прибыли 103 освобождённых из плена российских военных

Появились кадры с высадкой военных из самолёта и отправкой их к месту назначения, куда они доберутся на автобусах.

Военные будут проходить лечение и реабилитацию в учреждениях Минобороны РФ.

Ранее Москва и Киев обменялись военнопленными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

