Захарова: Россия готова к любым контактам в переговорном процессе по Украине

Она отметила, что Россия всегда открыта к любым контактам и никогда не закрывает дверь. Захарова подчеркнула, что российские эксперты всегда поддерживают диалог даже в самых сложных ситуациях со всеми, кто изъявляет соответствующее желание и намерение.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что пока не видит признаков, указывающих на готовность к переговорам на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

