Захарова: Россия готова к любым контактам в переговорном процессе по Украине
Москва готова к любым контактам в переговорном процессе по Украине, при этом будет исходить из национальных интересов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Она отметила, что Россия всегда открыта к любым контактам и никогда не закрывает дверь. Захарова подчеркнула, что российские эксперты всегда поддерживают диалог даже в самых сложных ситуациях со всеми, кто изъявляет соответствующее желание и намерение.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что пока не видит признаков, указывающих на готовность к переговорам на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 385 / сут.
Умерли
390 тыс.+68 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+10 241 / сут.
- Стоимость пшеницы на мировом рынке снизилась
- Сенатор Нарусова подтвердила наличие у Собчак гражданства Израиля
- Юрист спрогнозировал наказание для устроившего ДТП на улице 1905 года
- Королева Дании приняла отставку премьер-министра
- Президент Казахстана амнистировал участников январских беспорядков в стране
- В Анкаре сообщили, что генсек НАТО посетит с визитом Турцию 3-5 ноября
- Совфед одобрил закон об альтернативной гражданской службе в период мобилизации
- Гастроэнтеролог рассказала об опасных последствиях позднего ужина
- Захарова: Россия готова к любым контактам в переговорном процессе по Украине
- Российский омбудсмен заявила об освобождении из украинского плена шестерых студентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru