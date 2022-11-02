Захарова: Россия готова к любым контактам в переговорном процессе по Украине

Москва готова к любым контактам в переговорном процессе по Украине, при этом будет исходить из национальных интересов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

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Она отметила, что Россия всегда открыта к любым контактам и никогда не закрывает дверь. Захарова подчеркнула, что российские эксперты всегда поддерживают диалог даже в самых сложных ситуациях со всеми, кто изъявляет соответствующее желание и намерение.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что пока не видит признаков, указывающих на готовность к переговорам на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаМария Захарова
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