Захарова: Россия будет добиваться возвращения из Газы всех заложников

По её словам, для этого необходимо строгое выполнение договоренностей, достигнутых Израилем и движением ХАМАС в рамках соглашения о прекращении боевых действии.

«От этого зависит судьба всех остающихся в Газе заложников, а также освобождение из израильских тюрем палестинских заключенных», - заключила дипломат.

Ранее власти Израиля освободили из тюрем 200 палестинцев в обмен на четырёх израильских заложниц-военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».