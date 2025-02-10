Захарова: Россия будет добиваться возвращения из Газы всех заложников
Россия будет продолжать добиваться скорейшего возвращения из сектора Газы всех заложников, в том числе россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, для этого необходимо строгое выполнение договоренностей, достигнутых Израилем и движением ХАМАС в рамках соглашения о прекращении боевых действии.
«От этого зависит судьба всех остающихся в Газе заложников, а также освобождение из израильских тюрем палестинских заключенных», - заключила дипломат.
Ранее власти Израиля освободили из тюрем 200 палестинцев в обмен на четырёх израильских заложниц-военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru