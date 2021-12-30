Захарова: Россия будет добиваться от США твердых гарантий безопасности

По ее словам, в ЕС и НАТО нет единой линии насчет российских предложений по гарантиям безопасности.

Утром 28 декабря ряд СМИ со ссылкой на анонимный источник в Белом доме назвал даты ключевых переговоров между Россией и США. Первые из них, посвященные Украине, планируется провести уже 10 января, 12 января планируется саммит Россия-НАТО.

