Захарова: Россия будет добиваться от США твердых гарантий безопасности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 декабря заявила, что Россия на переговорах в Женеве 10 января будет добиваться от США твердых гарантий безопасности.

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По ее словам, в ЕС и НАТО нет единой линии насчет российских предложений по гарантиям безопасности.

Утром 28 декабря ряд СМИ со ссылкой на анонимный источник в Белом доме назвал даты ключевых переговоров между Россией и США. Первые из них, посвященные Украине, планируется провести уже 10 января, 12 января планируется саммит Россия-НАТО.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БезопасностьСШАРоссия
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