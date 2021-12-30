Захарова: Россия будет добиваться от США твердых гарантий безопасности
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 декабря заявила, что Россия на переговорах в Женеве 10 января будет добиваться от США твердых гарантий безопасности.
По ее словам, в ЕС и НАТО нет единой линии насчет российских предложений по гарантиям безопасности.
Утром 28 декабря ряд СМИ со ссылкой на анонимный источник в Белом доме назвал даты ключевых переговоров между Россией и США. Первые из них, посвященные Украине, планируется провести уже 10 января, 12 января планируется саммит Россия-НАТО.
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