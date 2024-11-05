Захарова: России все равно, чем закончатся выборы в США

России всё равно, чем закончатся выборы в США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На выборах президента США досрочно проголосовали более 78 млн человек

По её словам, в Вашингтоне «сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния» с Москвой.

«Если в американской политике что-то изменится и появятся предложения к нам, мы будем готовы их изучить на соответствие российским интересам», - заключила она.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что итоги президентских выборов в США принесут либо мир, либо третью мировую войну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:МИД РФВыборы Президента СШАВыборы в СШАМария Захарова

Горячие новости

Все новости

партнеры