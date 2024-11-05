Захарова: России все равно, чем закончатся выборы в США
5 ноября 202414:53
России всё равно, чем закончатся выборы в США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, в Вашингтоне «сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния» с Москвой.
«Если в американской политике что-то изменится и появятся предложения к нам, мы будем готовы их изучить на соответствие российским интересам», - заключила она.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что итоги президентских выборов в США принесут либо мир, либо третью мировую войну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посол Новой Зеландии надел какаху на встречу в Кремле
- РФ и Белоруссия учредили медиакомпанию Союзного государства
- Журова заступилась за олимпийскую чемпионку Хелиф
- Минобороны Белоруссии: Оппозиция готовит смещение власти в стране
- Рублев квалифицировался на итоговый турнир АТР благодаря отказу Джоковича
- Sony работает над фильмом про спецагента Венома
- Захарова: России все равно, чем закончатся выборы в США
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 29 800 военнослужащих
- Путин заявил о готовности РФ к сотрудничеству с недружественными странами
- Театральный фестиваль имени Достоевского назвал победителей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru