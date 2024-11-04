На выборах президента США досрочно проголосовали более 78 млн человек
Свыше 78 млн человек приняли участие в предварительном голосовании на выборах президента США. Об этом сообщили в лаборатории электоральных процессов университета Флориды.
Избиратели могли отдать свои голоса лично или по почте. По данным экспертов, большинство американцев выбрали возможность личного досрочного голосования.
«Общее число проголосовавших предварительно составляет 78 миллионов. Лично проголосовали 42,6 миллиона. По почте — 35,3 миллиона», — указали в лаборатории.
Специалисты указали, что всего в США было запрошено 67,4 млн бюллетеней для голосования по почте.
Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября, в них участвуют кандидат от республиканцев, бывший глава государства Дональд Трамп и кандидат от демократов, вице-президент Камала Харрис. По данным исследовательской компании AtlasIntel, по опросам Трамп лидирует во всех колеблющихся штатах, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru