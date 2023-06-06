Захарова: РФ предупреждала ООН о планах Украины разрушить Каховскую ГЭС
Постпредство России при ООН предупреждало генсека организации Антониу Гутерриша о планах Киева разрушить Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале
Она отметила, что сейчас Гутерриша стоит спросить о том, что было сделано для предотвращения катастрофы.
Ранее экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью НСН заявил, что разрушение Каховской ГЭС дает преимущества Вооруженным силам Украины. По его словам, ВСУ хотят отрезать Кинбурнскую косу от «большой земли» и попытаться захватить ее, также создаются условия для удачного форсирования Днепра, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Губернатор: ВСУ нет на территории Белгородской области
- АТОР: неделя отдыха в Турции обойдётся россиянам летом в 150–200 тысяч рублей
- Захарова: РФ предупреждала ООН о планах Украины разрушить Каховскую ГЭС
- Шольц назвал подрыв Каховской ГЭС новым измерением в российско-украинском конфликте
- Песков не стал комментировать отравление сидром в российских регионах
- Более 50 автобусов для эвакуации жителей прибыли в прибрежные районы Херсонской области
- Экс-главу Минздрава Херсонской области уличили в хищении зарплат на 26,5 миллиона рублей
- В Британии назвали военным преступлением подрыв Каховской ГЭС
- Собянин объявил о старте нового этапа проекта «Списанные книги»
- Власти Херсонской области эвакуируют жителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru