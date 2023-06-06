Захарова: РФ предупреждала ООН о планах Украины разрушить Каховскую ГЭС

Постпредство России при ООН предупреждало генсека организации Антониу Гутерриша о планах Киева разрушить Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале

Под угрозой ЗАЭС и Крым? Версии и последствия разрушения Каховской ГЭС

Она отметила, что сейчас Гутерриша стоит спросить о том, что было сделано для предотвращения катастрофы.

Ранее экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью НСН заявил, что разрушение Каховской ГЭС дает преимущества Вооруженным силам Украины. По его словам, ВСУ хотят отрезать Кинбурнскую косу от «большой земли» и попытаться захватить ее, также создаются условия для удачного форсирования Днепра, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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