Захарова: РФ предпримет адекватные шаги при появлении ракет США в Японии
Москва будет расценивать появление в Японии американских ракет средней дальности как реальную угрозу безопасности России. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, в этом случае российские власти примут адекватные и необходимые меры «по укреплению собственной обороноспособности».
«Какого плана будут эти действия, Токио может получить ясное представление, ознакомившись с обновлёнными положениями Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания», - заключила она.
Ранее Захарова заявила, что глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, говоривший о превентивных высокоточных ударах по России, вероятно, не читал обновлённую российскую «ядерную доктрину», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru