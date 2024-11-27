Захарова: РФ предпримет адекватные шаги при появлении ракет США в Японии

По её словам, в этом случае российские власти примут адекватные и необходимые меры «по укреплению собственной обороноспособности».

«Какого плана будут эти действия, Токио может получить ясное представление, ознакомившись с обновлёнными положениями Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания», - заключила она.

Ранее Захарова заявила, что глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, говоривший о превентивных высокоточных ударах по России, вероятно, не читал обновлённую российскую «ядерную доктрину», сообщает RT.

