Захарова: РФ оставляет за собой право ответа на действия ЕС

Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия Евросоюза в отношении граждан РФ и организаций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Евросоюз продолжает нелегитимную практику односторонних ограничений. Захарова подчеркнула, что санкции против четырех организаций и восьми российских граждан безосновательны.

ЕС ввёл санкции против ЧВК «Вагнер»

Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявлял, что если ЕС введет санкции против «Аэрофлота», Россия незамедлительно на них ответит.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииЕвросоюзРоссия
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