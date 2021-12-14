Захарова: РФ оставляет за собой право ответа на действия ЕС

Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия Евросоюза в отношении граждан РФ и организаций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Евросоюз продолжает нелегитимную практику односторонних ограничений. Захарова подчеркнула, что санкции против четырех организаций и восьми российских граждан безосновательны.