ЕС ввёл санкции против ЧВК «Вагнер»
Евросоюз объявил о вводе санкций в отношении восьми физических и трех юридических лиц из России, об этом говорится в официальном заявлении организации.
В сообщении уточняется, что рестрикции касаются ЧВК «Вагнер и ряда связанных с ней лиц. Причиной ввода санкций стали «серьёзные нарушения прав человека в Украине, Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике (ЦАР), Судане и Мозамбике», в том числе пытки и другие «жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, казни и убийства».
«Принимая во внимание международный масштаб и серьёзность деятельности Группы Вагнера, а также её дестабилизирующее воздействие на эти страны, ЕС считает, что её действия подрывают цели общей внешней политики и политики безопасности», - отмечается в документе.
В частности, в чёрный список попали Дмитрий Уткин, которого в заявлении называют основателем и командиром группы Вагнера, «наёмник» Станислав Дычко, а также Валерий Захаров - «ключевая фигура в командной структуре группы». Кроме того, санкции ввели в отношении ООО «Велада», ООО «Меркурий» и ООО «Евро Полис».
Ограничительные меры включают запрет на поездки для физических лиц и замораживание средств, принадлежащих как физическим, так и юридическим лицам.
Ранее министерство финансов США ввело санкции против зарегистрированного в Москве Европейского института ЮСТО и его ректора Дмитрия Соина.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+29 558 / сут.
Умерли
291 тыс.+1 121 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+28 561 / сут.
- Обвиняемых в убийстве Япончика приговорили к 15 и 16 годам колонии
- ЕС ввёл санкции против ЧВК «Вагнер»
- На Украине озвучили условие капитуляции Киева перед Москвой
- СМИ: напавшим на стоматолога с ножом оказался продюсер фильма «Сволочи»
- Россиянам назвали достаточный уровень антител для защиты от омикрон-штамма
- Госдума сняла с рассмотрения законопроект о вводе QR-кодов на транспорте
- УЕФА аннулировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов
- Пьяный охранник открыл стрельбу в жилом комплексе Москвы
- Журнал Time признал Илона Маска «Человеком года»
- Стало известно об отце подрывника Серпуховского монастыря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru