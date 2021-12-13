ЕС ввёл санкции против ЧВК «Вагнер»

В сообщении уточняется, что рестрикции касаются ЧВК «Вагнер и ряда связанных с ней лиц. Причиной ввода санкций стали «серьёзные нарушения прав человека в Украине, Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике (ЦАР), Судане и Мозамбике», в том числе пытки и другие «жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, казни и убийства».

«Принимая во внимание международный масштаб и серьёзность деятельности Группы Вагнера, а также её дестабилизирующее воздействие на эти страны, ЕС считает, что её действия подрывают цели общей внешней политики и политики безопасности», - отмечается в документе.

В частности, в чёрный список попали Дмитрий Уткин, которого в заявлении называют основателем и командиром группы Вагнера, «наёмник» Станислав Дычко, а также Валерий Захаров - «ключевая фигура в командной структуре группы». Кроме того, санкции ввели в отношении ООО «Велада», ООО «Меркурий» и ООО «Евро Полис».

Ограничительные меры включают запрет на поездки для физических лиц и замораживание средств, принадлежащих как физическим, так и юридическим лицам.

Ранее министерство финансов США ввело санкции против зарегистрированного в Москве Европейского института ЮСТО и его ректора Дмитрия Соина.

