Захарова: РФ не будет искусственно сокращать турпоток из Чехии

Она подчеркнула, что рост турпоток ожидать сложно в условиях пандемии, однако авиасообщение с Чехией восстановлено с 27 августа. Также, по ее словам, для граждан Чехии сняты ряд ограничений на въезд в страну.



Отношения на политическом уровне между РФ и Чехией в последнее время являются напряженными после скандалов с памятником маршалу Коневу и взрывами во Врбетице. Также отношения осложнились после задержания чешской полицией россиянина Александра Франчетти по запросу украинской стороны.

