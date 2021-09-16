Захарова: РФ не будет искусственно сокращать турпоток из Чехии
Россия не будет искусственным образом сокращать поток туристов из Чехии. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она подчеркнула, что рост турпоток ожидать сложно в условиях пандемии, однако авиасообщение с Чехией восстановлено с 27 августа. Также, по ее словам, для граждан Чехии сняты ряд ограничений на въезд в страну.
Отношения на политическом уровне между РФ и Чехией в последнее время являются напряженными после скандалов с памятником маршалу Коневу и взрывами во Врбетице. Также отношения осложнились после задержания чешской полицией россиянина Александра Франчетти по запросу украинской стороны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru