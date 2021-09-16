Захарова: РФ не будет искусственно сокращать турпоток из Чехии

Россия не будет искусственным образом сокращать поток туристов из Чехии. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

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Она подчеркнула, что рост турпоток ожидать сложно в условиях пандемии, однако авиасообщение с Чехией восстановлено с 27 августа. Также, по ее словам, для граждан Чехии сняты ряд ограничений на въезд в страну.

Отношения на политическом уровне между РФ и Чехией в последнее время являются напряженными после скандалов с памятником маршалу Коневу и взрывами во Врбетице. Также отношения осложнились после задержания чешской полицией россиянина Александра Франчетти по запросу украинской стороны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧехияМария Захарова
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