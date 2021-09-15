Премьер Чехии рассказал о состоянии госпитализированного президента Земана

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что здоровье госпитализированного во вторник президента республики Милоша Земана «не вызывает опасений», сообщает ТАСС.

По его словам, глава государства был доставлен в Центральный военный госпиталь в Праге «после консультаций с врачами», и спекуляции на тему имеющихся у него проблем со здоровьем неуместны.

«Его состояние здоровья никогда не было таким, чтобы вызывать опасения», - подчеркнул Бабиш.

Ранее о госпитализации 76-летнего президента Чехии Милоша Земана журналистам рассказала представитель в Центрального военного госпиталя в Праге, при этом причины он не озвучила, сообщает RT.

