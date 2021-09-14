В МИД Чехии прокомментировали задержание гражданина РФ Франчетти

Задержание в Чехии по запросу Украины гражданина РФ никак не соотносится с чешско-российскими отношениями. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь чешского МИД Эва Давидова, передает РИА Новости.

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Представитель МИД подчеркнула, что действия Чехии лежат исключительно в области обязательств страны в рамках международного сотрудничества полиции.

Франчетти задержали 12 сентября в аэропорту чешской столицы. Активист поддерживал воссоединение Крыма с РФ и в 2014 году принимал участие в защите Севастополя от возможного проникновения террористов. По данным полиции Чехии, россиянина задержали по выданному Украиной ордеру на арест.

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Фото: www.mzv.cz
ТЕГИ:ЧехияМИД
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