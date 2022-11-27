Захарова резко парировала вопрос депутата Сейма Латвии о русской нации
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила депутату Сейма Латвии Александру Кирштейнсу на сомнения в существовании русской нации в своем Telegram-канале.
{{related_post_LG!CoE9K5}}
Латвийский политик считает, что «русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински».
Мария Захарова предложила задуматься Кирштейнсу, есть ли американская нация.
«Задайте этому нацистскому уродцу вопрос: а американская есть?» - написала она.
Ранее Мария Захарова назвала неприемлемы призывы президента Латвии Эгилса Левитса изолировать нелояльную Риге русскоязычную часть населения. Об этом говорится в ее комментарии на сайте внешнеполитического ведомства РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 918 / сут.
Умерли
392 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 174 / сут.
- После обстрела в белгородском городе Шебекино нет света и воды
- Российские разведчики посадили украинский дрон на краснолиманском направлении
- Песков напомнил об отказе поставок российской нефти установившим потолок цен странам
- Захарова резко парировала вопрос депутата Сейма Латвии о русской нации
- В Кремле отреагировали на резолюцию Европарламента об РФ - «спонсоре терроризма»
- Песков признал диалог России и Турции по Сирии при существующих разногласиях
- Минобороны РФ: Уничтожен склад с более чем 100 снарядами для РСЗО HIMARS
- Без света, воды и железной дороги. Зачем Россия продолжает наносить удары по Украине?
- Власти Польши заявили об отсутствии данных о возможном нападении России
- В Кривом Роге полностью прекратила работу железная дорога
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru