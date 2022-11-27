Захарова резко парировала вопрос депутата Сейма Латвии о русской нации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила депутату Сейма Латвии Александру Кирштейнсу на сомнения в существовании русской нации в своем Telegram-канале.

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Латвийский политик считает, что «русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински».

Мария Захарова предложила задуматься Кирштейнсу, есть ли американская нация.

«Задайте этому нацистскому уродцу вопрос: а американская есть?» - написала она.

Ранее Мария Захарова назвала неприемлемы призывы президента Латвии Эгилса Левитса изолировать нелояльную Риге русскоязычную часть населения. Об этом говорится в ее комментарии на сайте внешнеполитического ведомства РФ.



