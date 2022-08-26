В МИД назвали неприемлемыми призывы президента Латвии изолировать русских
Призывы президента Латвии Эгилса Левитса изолировать нелояльную Риге русскоязычную часть населения неприемлемы. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Ранее Левитс заявил о необходимости «изолировать от общества» русскоязычных жителей Латвии, которые не поддерживают антироссийский курс властей, напоминает «Свободная пресса».
«Подобного рода высказывания президента страны — члена Евросоюза, декларирующей приверженность демократическим ценностям, абсолютно неприемлемы и нарушают все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы. Налицо стремление стимулировать в Латвии шовинистские и ксенофобские настроения и, по сути, развернуть в отношении проживающей там русской общины "охоту на ведьм"», — подчеркнула Захарова.
Дипломат выразила надежду, что международные правозащитные структуры «найдут в себе смелость и принципиальность» и дадут оценку подобным заявлениям.
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