Делегация ЕС во главе с Урсулой фон дер Ляйен едет в Киев на поезде
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выехала в Киев. Глава исполнительной власти ЕС проведёт встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Руководителя Еврокомиссии сопровождают Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, а также группа депутатов Европарламента.
Урсула фон дер Ляйен отправилась на Украину на поезде из польского пограничного города Пшемысль в связи с закрытием воздушного пространства над Украиной.
Визит делегации ЕС проходит накануне конференции доноров Stand Up For Ukraine, которая состоится в Варшаве в субботу, 9 апреля. Акция призвана собрать средства для украинских беженцев и внутренне перемещенных лиц.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 355 / сут.
Умерли
371 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 304 / сут.
- Анастасия Ракова сообщила о сохранении доступности прививок по региональному календарю
- ФАС проведет антикартельную проверку компании «Мираторг»
- В Омской области задержали мужчину за развращение пятерых детей
- Росгвардия уничтожила украинские артиллерийские орудия под Харьковом
- Белоруссия утвердила список недружественных стран
- Путин приехал проститься с Жириновским
- В России расширили поддержку малого агробизнеса
- Делегация ЕС во главе с Урсулой фон дер Ляйен едет в Киев на поезде
- В Киеве анонсировали национализацию всей российской собственности на Украине
- Макрон: Конфликт на Украине не закончится в ближайшее время
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru