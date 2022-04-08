Делегация ЕС во главе с Урсулой фон дер Ляйен едет в Киев на поезде

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выехала в Киев. Глава исполнительной власти ЕС проведёт встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Руководителя Еврокомиссии сопровождают Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, а также группа депутатов Европарламента.

Урсула фон дер Ляйен отправилась на Украину на поезде из польского пограничного города Пшемысль в связи с закрытием воздушного пространства над Украиной.

Визит делегации ЕС проходит накануне конференции доноров Stand Up For Ukraine, которая состоится в Варшаве в субботу, 9 апреля. Акция призвана собрать средства для украинских беженцев и внутренне перемещенных лиц.

