Посол: Дипломатов из РФ не будет на годовщине освобождения Освенцима

Дипломаты из России не будут присутствовать на памятном мероприятии, посвященном 80-й годовщине освобождения нацистского концлагеря в Освенциме. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посла РФ в Польше Сергея Андреева.

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Он рассказал, что организаторы мероприятий, приуроченных к годовщине, распространяют сообщения с приглашениями для желающих. Однако, добавил дипломат, российская сторона отметит эту годовщину в своем кругу.

«Присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал Европу, нам ни к чему», - заявил Андреев.

Мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме состоятся 27 января. Туда должны прибыть несколько десятков госделегаций. Однако представителей России на мероприятия не пригласили, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
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