Посол: Дипломатов из РФ не будет на годовщине освобождения Освенцима

Он рассказал, что организаторы мероприятий, приуроченных к годовщине, распространяют сообщения с приглашениями для желающих. Однако, добавил дипломат, российская сторона отметит эту годовщину в своем кругу.

«Присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал Европу, нам ни к чему», - заявил Андреев.

Мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме состоятся 27 января. Туда должны прибыть несколько десятков госделегаций. Однако представителей России на мероприятия не пригласили, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».