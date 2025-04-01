Зюганов выступил против приглашения Трампа на парад Победы
Пока США помогают Украине вести боевые действия против РФ, американского лидера Дональда Трампа не следует приглашать на парад Победы в Москве. Об этом в интервью ТАСС заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Он указал, что «сегодня англосаксы и натовцы развязали войну против русского мира», поэтому не имеют права «приезжать на этот праздник».
«Любые приглашения должны прежде всего определяться безопасностью и нормальной обстановкой», - добавил политик.
Ранее Трамп подтвердил журналистам намерение посетить Москву, однако посещение парада Победы на 9 мая, по его мнению, было бы «слишком скорым», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru