Захарова: Разрешение на удары вглубь РФ доказывает, что Украина не нужна Западу

Разрешение на удары дальнобойными ракетами вглубь России говорит о том, что Украина больше не нужна Западу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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В беседе с «Комсомольской правдой» она указала, что принятое Западом решение доказывает, что «Украина и украинцы» для него - лишь «инструмент».

«А после того, как инструмент сломался, ценности он больше не представляет», - заключила Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев действительно получил от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь российской территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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