Захарова: Разрешение на удары вглубь РФ доказывает, что Украина не нужна Западу
Разрешение на удары дальнобойными ракетами вглубь России говорит о том, что Украина больше не нужна Западу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В беседе с «Комсомольской правдой» она указала, что принятое Западом решение доказывает, что «Украина и украинцы» для него - лишь «инструмент».
«А после того, как инструмент сломался, ценности он больше не представляет», - заключила Захарова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев действительно получил от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь российской территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru