Захарова: Разрешение на удары вглубь РФ доказывает, что Украина не нужна Западу

В беседе с «Комсомольской правдой» она указала, что принятое Западом решение доказывает, что «Украина и украинцы» для него - лишь «инструмент».

«А после того, как инструмент сломался, ценности он больше не представляет», - заключила Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев действительно получил от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь российской территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

