Эрдоган выступил против решения США разрешить удары вглубь России

Турция считает неправильным решение США разрешить Украине удары дальнобойными ракетами вглубь России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

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По его словам, данный шаг Вашингтона можно расценить, как «направленный на разжигание войны и её разрастание».

«Помимо эскалации конфликта, он приведёт к ещё большей реакции со стороны России», - заключил Эрдоган.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев действительно получил от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь территории РФ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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