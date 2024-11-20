Эрдоган выступил против решения США разрешить удары вглубь России

По его словам, данный шаг Вашингтона можно расценить, как «направленный на разжигание войны и её разрастание».

«Помимо эскалации конфликта, он приведёт к ещё большей реакции со стороны России», - заключил Эрдоган.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев действительно получил от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь территории РФ, сообщает RT.