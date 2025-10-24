Захарова рассказала о попытках Запада сорвать саммит в Будапеште

По её словам, целью этой кампании, для которй использовались «искусственный интеллект и традиционные СМИ», было формирование у людей во всем мире ощущение того, что встреча в Будапеште будет отменена.

«Люди должны были бы ещё до принятия решения внутри себя согласиться, что эти переговоры не нужны и что они не состоятся», - отметила дипломат.

Она добавила, заявляющие о борьбе с дезинформацией западные страны сами генерируют её в промышленных масштабах.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что встреча с американским лидером Дональдом Трампом в Венгрии «скорее, переносится», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».