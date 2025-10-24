Захарова рассказала о попытках Запада сорвать саммит в Будапеште
Целая информационная кампания о якобы отмене российско-американского саммита в Венгрии была запущена на Западе. Об этьом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, целью этой кампании, для которй использовались «искусственный интеллект и традиционные СМИ», было формирование у людей во всем мире ощущение того, что встреча в Будапеште будет отменена.
«Люди должны были бы ещё до принятия решения внутри себя согласиться, что эти переговоры не нужны и что они не состоятся», - отметила дипломат.
Она добавила, заявляющие о борьбе с дезинформацией западные страны сами генерируют её в промышленных масштабах.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что встреча с американским лидером Дональдом Трампом в Венгрии «скорее, переносится», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Какой контент онлайн-кинотеатров получит грант от государства
- Дмитриев заявил о попытках Европы и Британии сорвать диалог Москвы и Вашингтона
- «Вместо тупых айтишников»: Госкорпорациям предложили работать с «белыми» хакерами
- В российских кинотеатрах снова покажут «Пятый элемент» Бессона
- Дмитриев подтвердил встречи с представителями администрации США
- Аксенов: В Крыму топливо будут продавать без ограничений и лимитов
- Захарова рассказала о попытках Запада сорвать саммит в Будапеште
- В Лондоне установят памятник Бриджит Джонс
- Запашный призвал защитить животных в российских цирках от «западного безумия»
- Россиянам пообещали, что они не пропадут без унитазов из ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru