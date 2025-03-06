Захарова рассказала, когда РФ назначит представителя для переговоров по Украине

Россия назначит своего представителя для переговоров по Украине после того, как аналогичное назначение будет осуществлено в США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Кремле согласились, что конфликт на Украине - это прокси-война между РФ и США

В ходе брифинга она указала, что Москва ожидает, когда Вашингтон назначит официального представителя по запуску переговорного процесса, который приступит к формированию своей команды переговорщиков.

«Соответственно после этого мы сможем подобрать визави с российской стороны», - заключила дипломат, добавив, что вопрос мирного урегулирования на Украине требует обсуждения деталей на экспертном уровне.

Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов заявил, что США пытаются выйти из украинского конфликта, минимизировав собственные потери, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: МИД России
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