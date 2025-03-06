В Кремле согласились, что конфликт на Украине - это прокси-война между РФ и США
В Кремле согласны с главой американского Госдепа Марко Рубио, который назвал конфликт на Украине прокси-войной между Россией и США. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что слова Рубио абсолютно созвучны позиции, «которую неоднократно высказывал» российский лидер Владимир Путин.
«Мы говорили, что это, собственно, конфликт России и коллективного Запада... а, скажем так, главной страной коллективного Запада являются США», - указал представитель Кремля.
Песков добавил, что в России согласны с тем, что пришло время «остановить этот конфликт и эту войну».
Ранее Рубио заявил, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа зависит от прогресса в переговорах по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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