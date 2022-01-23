Захарова раскрыла подготовку Запада к ряду крупных провокаций
Запад старается подготовить информационное поле для целого ряда крупных провокаций. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» в воскресенье, 23 января.
«[В информационном пространстве] идет подготовка, возможно, к целому ряду крупных провокаций. Для этого готовится общественное сознание, общественное мнение. Для коллективного Запада, для НАТО, для англосаксов чрезвычайно важно создать информационное поле, без него они не могут действовать», — сказала Захарова.
Она также уточнила, что российская сторона не только информационных, но и военных провокаций со стороны Запада.
Ранее военный историк Евгений Норин заверил, что отношения России и НАТО не улучшатся, однако большой войны в Европе ждать не стоит.
«Однозначно, меры будут приниматься. Какие-нибудь ракеты в Калининграде разместят, потому что оттуда можно много докуда достать, это вызовет нервную реакцию на той стороне, и все будут при деле – военные по обе стороны жестяного занавеса смогут выбивать себе новые бюджеты на новые игрушки, а политики будут кормить избирателей разговорами об агрессивном соседе. Будет ослабленная версия холодной войны – будем показывать друг другу дулю, демонстративно целиться друг в друга ракетами, но на практике ракеты никуда не полетят», - отметил он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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