Захарова раскрыла подготовку Запада к ряду крупных провокаций

«[В информационном пространстве] идет подготовка, возможно, к целому ряду крупных провокаций. Для этого готовится общественное сознание, общественное мнение. Для коллективного Запада, для НАТО, для англосаксов чрезвычайно важно создать информационное поле, без него они не могут действовать», — сказала Захарова.

Она также уточнила, что российская сторона не только информационных, но и военных провокаций со стороны Запада.

Ранее военный историк Евгений Норин заверил, что отношения России и НАТО не улучшатся, однако большой войны в Европе ждать не стоит.

«Однозначно, меры будут приниматься. Какие-нибудь ракеты в Калининграде разместят, потому что оттуда можно много докуда достать, это вызовет нервную реакцию на той стороне, и все будут при деле – военные по обе стороны жестяного занавеса смогут выбивать себе новые бюджеты на новые игрушки, а политики будут кормить избирателей разговорами об агрессивном соседе. Будет ослабленная версия холодной войны – будем показывать друг другу дулю, демонстративно целиться друг в друга ракетами, но на практике ракеты никуда не полетят», - отметил он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



