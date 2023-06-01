США прекратили передавать России данные о вооружениях в рамках ДСНВ

Соединенные Штаты с 1 июня прекратили передавать России информацию о боеприпасах в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявили в Госдепартаменте.

Рябков: США манипулируют данными по СНВ

Информация касается статуса и местонахождения стратегических вооружений США, уточнили во внешнеполитическом ведомстве. Также Вашингтон не будет передавать России телеметрическую информацию, затрагивающую запуск межконтинентальных баллистических ракет.

Госдеп заявил, что США отзывают выданные российским специалистам визы для проведения инспекций, сообщают СМИ.

О выходе России из ДСНВ объявил президент РФ Владимир Путин 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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