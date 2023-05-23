Рябков: США манипулируют данными по СНВ

По его словам, Москва проявляет в ядерной сфере «всю возможную прозрачность в пределах, определяемых соображениями политической и военной целесообразности». Попытки Запада зарабатывать политические очки на информации о размерах своих ядерных потенциалов носят «откровенно лицемерный характер», при этом цифры нередко «фиктивны либо условны».

Ранее Рябков заявил, что Россия не будет обнародовать свои данные по ДСНВ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

