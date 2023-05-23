Рябков: США манипулируют данными по СНВ
Американские власти манипулируют данными о своих стратегических наступательных вооружениях, сообщает МИД РФ со ссылкой на заявление заместитель главы внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова.
По его словам, Москва проявляет в ядерной сфере «всю возможную прозрачность в пределах, определяемых соображениями политической и военной целесообразности». Попытки Запада зарабатывать политические очки на информации о размерах своих ядерных потенциалов носят «откровенно лицемерный характер», при этом цифры нередко «фиктивны либо условны».
Ранее Рябков заявил, что Россия не будет обнародовать свои данные по ДСНВ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рябков: США манипулируют данными по СНВ
- Адмирал ВМС США: дефолт может обернуться катастрофой для ВС
- В США раскрыли основные цели на Украине
- Спикер Конгресса США: сокращение оборонных расходов не планируется
- Стало известно о взрывах в Николаевской области
- Боррель: тесные отношения Белграда и Москвы несовместимы с путем евроинтеграции
- Названы следующие цели России после Артемовска
- В Чехии предрекли конец Зеленскому после прекращения поддержки Запада
- В США назвали битву за Артемовск поворотным моментом для Киева
- На Эвересте найдены останки морских хищников старше 212 млн лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru