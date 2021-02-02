Захарова раскритиковала присутствие иностранных дипломатов на суде Навального

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Facebook написала, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу оппозиционера Алексея Навального является вмешательством во внутренние страны, сообщают «Известия».

В частности, в здании Мосгорсуда, где проходит выездное заседание Симоновского суда Москвы, присутствуют иностранные журналисты, а также сотрудники посольств Латвии, Литвы, Польши, Норвегии и Австрии. По мнению Захаровой, решение дипломатов посетить судебное заседание - это «саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России».

«Традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан. Даже если западники рассматривают Навального как «своего», он гражданин Российской Федерации», - написала Захарова.

Ранее стало известно, что представитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заявил, что Навальный, осуждённый за хищения у компании «Ив Роше», многократно нарушил правила условного осуждения, в связи с чем ведомство просит отменить условное наказание и отправить политика в колонию общего режима на три года и шесть месяцев.

