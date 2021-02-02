ФСИН попросила для Навального 3,5 года колонии

Представитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) на выездном заседании Симоновского суда в Мосгорсуде попросил реальный срок для Алексея Навального, сообщает ТАСС.

В частности, представитель ФСИН заявил, что оппозиционер, осуждённый за хищения у компании «Ив Роше» многократно нарушил правила условного осуждения, в связи с чем ведомство просит отменить условное наказание отправить Навального в колонию общего режима на три года и шесть месяцев.

Навальный в декабре 2014 года был приговорён условно к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей за мошенничество и легализацию денежных средств. Кроме того, оппозиционеру назначили испытательный срок в 5 лет, в 2017 году суд продлил его ещё на год.



Оппозиционер, 17 января вернувшийся из Германии в Россию, был задержан после прилёта в аэропорту «Шереметьево», сообщает RT. Во ФСИН заявили, что Навальный «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте политика до 15 февраля.

