В Кремле заявили, что многие российские активы были сворованы Западом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что очень многие активы России были сворованы коллективным Западом, в том числе золото-валютные резервы, сообщает РИА новости.
По его словам, это «абсолютно незаконные действия», посягательство на собственность, как государственную, так и частную, и они «противоречат международному праву».
Он отметил, что озвученная на Западе идея конфискации зарубежного имущества России в пользу Украины является «ещё одним шагом в попрании всех норм».
«Это разрушает основы основ для той системы экономических взаимоотношений, которая существует в мире... Безусловно, мы будем изыскивать возможности бороться с этим», - заключил представитель Кремля.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз должен рассмотреть использование российских активов для помощи Украине, сообщает RT.
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