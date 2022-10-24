В Кремле заявили, что многие российские активы были сворованы Западом

По его словам, это «абсолютно незаконные действия», посягательство на собственность, как государственную, так и частную, и они «противоречат международному праву».

Он отметил, что озвученная на Западе идея конфискации зарубежного имущества России в пользу Украины является «ещё одним шагом в попрании всех норм».

«Это разрушает основы основ для той системы экономических взаимоотношений, которая существует в мире... Безусловно, мы будем изыскивать возможности бороться с этим», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз должен рассмотреть использование российских активов для помощи Украине, сообщает RT.

