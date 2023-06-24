В Совфеде сравнили Пригожина с генералом Власовым

«Пригожин - это Власов новейшей истории России. Мы все время ждем предательства от либералов, а получили предательство совсем с неожиданной стороны. Тем особенно тяжелее это воспринимается», - написал сенатор.

Он напомнил, что в свое время Власову «доверили в руки оружие и возложили на него в этом надежды и обязанность защищать свою страну», а он перешел на сторону вражеской Германии. Муратов напомнил Пригожину слова немецкого генерала Иоганна Вайса, которого задержали после провального заговора против Гитлера, который сказал, что лучше быть повешенным за верность, чем за предательство.

Ранее утром американский бизнесмен Илон Маск в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с мятежом бойцов ЧВК «Вагнер». Слова предприниматели опубликованы в Telegram-каналe «Радиоточка НСН».

