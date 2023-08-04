В Киеве призвали демонтировать звезды с монумента «Родина-мать»

По словам скульптора, у него есть вопросы к звездам, которые находятся на гарде меча. Он призвал заменить гарду на ту, которая была у древнерусских князей Владимира и Святослава.

Звезды с меча необходимо демонтировать, сказал Пергаменщик в эфире телеканала «Днепр ТВ».

1 августа на монументе демонтировали серп и молот. На их месте появится изображенный на государственном гербе Украины трезубец, сообщает «Радиоточка НСН».

