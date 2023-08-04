В Киеве призвали демонтировать звезды с монумента «Родина-мать»
Киевский скульптор Алексей Пергаменщик заявил, что на монументе «Родина-мать» в столице Украины до сих пор остаются элементы советской символики.
По словам скульптора, у него есть вопросы к звездам, которые находятся на гарде меча. Он призвал заменить гарду на ту, которая была у древнерусских князей Владимира и Святослава.
Звезды с меча необходимо демонтировать, сказал Пергаменщик в эфире телеканала «Днепр ТВ».
1 августа на монументе демонтировали серп и молот. На их месте появится изображенный на государственном гербе Украины трезубец, сообщает «Радиоточка НСН».
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