Захарова прокомментировала сокращение дипломатического штата на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла причины, по которым часть российских работников посольства в Киеве и генеральных консульств во Львове, Одессе и Харькове выехали с территории Украины. Об этом она заявила в Telegram-канале МИД РФ.
По мнению Захаровой, публикации об «эвакуации» российских дипломатов, появившиеся в западной прессе в прошлом месяце, были прикрытием для того, чтобы США, Великобритания, Канада, Австралия и другие страны смогли уже тогда начать вывоз дипломатов и из семей из Украины.
Официальный представитель МИДа предположила, что на Западе известно «о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности».
«В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций», — считает Захарова.
Ранее РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщила, что российские дипломаты начали покидать Украину.
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