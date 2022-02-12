Захарова прокомментировала сокращение дипломатического штата на Украине

По мнению Захаровой, публикации об «эвакуации» российских дипломатов, появившиеся в западной прессе в прошлом месяце, были прикрытием для того, чтобы США, Великобритания, Канада, Австралия и другие страны смогли уже тогда начать вывоз дипломатов и из семей из Украины.

Официальный представитель МИДа предположила, что на Западе известно «о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности».

«В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций», — считает Захарова.

Ранее РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщила, что российские дипломаты начали покидать Украину.



