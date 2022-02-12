СМИ: Российские дипломаты выезжают из Украины
Российские дипломаты начали покидать Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
«По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство», — отмечает он.
Собеседник агентства полагает, что «Москва решила пойти тем же путем», что и другие западные страны, которые объявили об эвакуации своих дипмиссий.
«Кстати, на возможность такого сценария намекал Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с мининдел Великобритании Элизабет Трасс», — отмечает собеседник агентства.
На встрече Лаврова и Трасс 10 февраля глава российского МИД рассказал, что Россия, посмотрев на действия стран Запад, может порекомендовать неосновному персоналу российских дипмиссий отправиться домой.
В числе стран, которые заявили о намерении эвакуировать персонал посольств из Украины США, Германия, Великобритания и Австралия. Кроме того, правительства Канады, Латвии, Нидерландов, Финляндии, Эстонии, Новой Зеландии, Японии и ряда других стран обратились к соотечественникам с призывом покинуть Украину немедленно.
Ранее Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Государственный департамент СШАв субботу планирует объявить об эвакуации посольства Соединенных Штатов в Киеве.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- СМИ: Российские дипломаты выезжают из Украины
- Посол Антонов заявил о необоснованности обвинений России в скором нападении на Украину
- СМИ: Госдепартамент США объявит об эвакуации посольства в Киеве
- Российские хоккеистки не смогли выйти в полуфинал Олимпиады в Пекине
- Умерла актриса Зинаида Кириенко
- «Мстительный клоун»: на Украине оценили действия Зеленского в отношении СМИ
- В МОК пообещали способствовать расследованию действий окружения Валиевой по делу о допинге
- Британский журналист высмеял одетую в меха главу МИД Великобритании
- Песков: Мюнхенская конференция становится «клубом одной точки зрения»
- В Швеции заявили о нежелании вступать в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru