СМИ: Российские дипломаты выезжают из Украины

Российские дипломаты начали покидать Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство», — отмечает он.

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Собеседник агентства полагает, что «Москва решила пойти тем же путем», что и другие западные страны, которые объявили об эвакуации своих дипмиссий.

«Кстати, на возможность такого сценария намекал Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с мининдел Великобритании Элизабет Трасс», — отмечает собеседник агентства.

На встрече Лаврова и Трасс 10 февраля глава российского МИД рассказал, что Россия, посмотрев на действия стран Запад, может порекомендовать неосновному персоналу российских дипмиссий отправиться домой.

В числе стран, которые заявили о намерении эвакуировать персонал посольств из Украины США, Германия, Великобритания и Австралия. Кроме того, правительства Канады, Латвии, Нидерландов, Финляндии, Эстонии, Новой Зеландии, Японии и ряда других стран обратились к соотечественникам с призывом покинуть Украину немедленно.

Ранее Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Государственный департамент СШАв субботу планирует объявить об эвакуации посольства Соединенных Штатов в Киеве.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭвакуацияРоссийское ПосольствоДипломатыУкраина
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