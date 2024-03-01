Захарова прокомментировала слова шефа Пентагона Остина про войну НАТО с РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление министра обороны США Ллойда Остина, который допустил военное столкновение НАТО с РФ, сообщает «РЕН ТВ».
По ее словам, это может являться прямой угрозой РФ или попыткой придумать отговорку для Зеленского. «И то и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон», — заявила дипломат.
Российский сенатор Сергей Перминов заявил, что если высказывание Остина о возможной «войне» Североатлантического альянса с Россией после поражения Украины является «латентной» угрозой, то встает вопрос об адекватности главы пентагона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru