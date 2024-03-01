Сенатор поставил под сомнение адекватность главы Пентагона после слов о «войне»

По его словам, если это предположение верно, то не заслуживает внимание Москвы. Как считает законодатель, к словам главы Минобороны необходимо относиться как к «пропагандистскому клише», которое нацелено на граждан Запада и «внутреннее потребление».

Ранее Остин во время слушаний в Палате представителей США заявил, что поражение Украины может привести к военному столкновению НАТО и России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

