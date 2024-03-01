Сенатор поставил под сомнение адекватность главы Пентагона после слов о «войне»
Если высказывание министра обороны США Ллойда Остина о возможной «войне» Североатлантического альянса с Россией после поражения Украины является «латентной» угрозой, то встает вопрос об адекватности главы Пентагона, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского сенатора Сергея Перминова.
По его словам, если это предположение верно, то не заслуживает внимание Москвы. Как считает законодатель, к словам главы Минобороны необходимо относиться как к «пропагандистскому клише», которое нацелено на граждан Запада и «внутреннее потребление».
Ранее Остин во время слушаний в Палате представителей США заявил, что поражение Украины может привести к военному столкновению НАТО и России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru