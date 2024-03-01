Сенатор поставил под сомнение адекватность главы Пентагона после слов о «войне»

Если высказывание министра обороны США Ллойда Остина о возможной «войне» Североатлантического альянса с Россией после поражения Украины является «латентной» угрозой, то встает вопрос об адекватности главы Пентагона, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского сенатора Сергея Перминова.

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По его словам, если это предположение верно, то не заслуживает внимание Москвы. Как считает законодатель, к словам главы Минобороны необходимо относиться как к «пропагандистскому клише», которое нацелено на граждан Запада и «внутреннее потребление».

Ранее Остин во время слушаний в Палате представителей США заявил, что поражение Украины может привести к военному столкновению НАТО и России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DO
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